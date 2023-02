Suisse: Après les yogourts et les céréales, les boissons vont aussi être moins sucrées

On a beau avoir le choix entre la version sucrée et la version «zéro»: tous les Cocas seront bientôt un peu plus sains.

Le volontariat fonctionne bien

Ces dernières s’étaient engagées à réduire le sucre dans les yogourts et les céréales. Alain Berset, mardi, en a tiré un bilan. Qui a dépassé les attentes. «La teneur en sucres ajoutés des yogourts a baissé de plus de 5% depuis 2018 et celle des céréales pour le petit déjeuner de 13%. L’objectif était de 5% pour les yogourts, et de 8% pour les céréales», relève Berne, qui se félicite en outre que de plus en plus de produits sans sucre du tout font partie des assortiments.