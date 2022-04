Série : April et Jackson de retour dans «Grey’s Anatomy»

Sarah Drew et Jesse Williams reprendront leur rôle pour l’épisode final de la saison 18 de la série médicale.

Les deux acteurs se glisseront une nouvelle fois dans la peau de l’un des couples les plus appréciés des fans de «Grey’s Anatomy»: April Kepner et Jackson Avery. Les amoureux étaient tellement populaires qu’ils avaient eu droit à leur surnom, Japril, à l’image de Bennifer pour Ben Affleck et Jennifer Lopez ou Brangelina pour Brad Pitt et Angelina Jolie.