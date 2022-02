Motocyclisme – Aprilia devant, Márquez tombe deux fois

Marc Marquez est allé deux fois au tapis pour son retour aux affaires. AFP



Le premier affrontement entre les teams et les pilotes engagés cette année en MotoGP est riche d’enseignements. La situation était peut-être biaisée – les deux pilotes officiels Aprilia, bénéficiant encore du statut «concession» puisque la marque italienne n’a toujours pas gagné en MotoGP ont déjà roulé en début de semaine à Sepang –, mais quand même: Aleix Espargaró et Maverick Viñales ont signé le doublé pour la première des deux journées de tests officiels de la saison.

Et plus que la position, le chrono impressionne, puisque l’aîné des Espargaró n’est qu’à 68 millièmes du meilleur tour absolu du circuit malaisien (Quartararo, en 2019) et que Viñales est à 13 millièmes de son équipier. Le troisième temps est signé Alex Rins (Suzuki), devant les deux meilleures Ducati du jour (Enea Bastianini et Johann Zarco) et le champion du monde en titre, le Niçois Fabio Quartararo.

Quartararo en retrait

Et Marc Márquez? Pour son retour aux affaires, l’octuple champion du monde termine la journée en neuvième position (meilleur pilote Honda), mais il n’a pas évité deux chutes, ce qui n’est pas une très bonne nouvelle pour le premier constructeur au monde, dont on sait qu’il a beaucoup travaillé sur la version 2022 de la RC213V. Reste à savoir si c’est dans le bon sens (la Honda est «historiquement» une moto difficile à maîtriser). Dernière précision: c’est ce même Márquez qui a été chronométré avec la meilleure vitesse de pointe, faisant mieux que les Ducati.

Vitesse de pointe? C’est assurément l’élément qui va être la clef de la saison – et du futur – du tenant du titre, Fabio Quartararo. Dès ce premier affrontement avec ses adversaires, le Français a constaté que sa Yamaha M1 perdait encore près de 10 km/h sur les meilleurs en vitesse de pointe, ses compagnons de marque Morbidelli, Dovizioso et Darryn Binder pointant bien plus bas encore dans cette hiérarchie.