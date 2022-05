Grand Prix d'Italie: Aprilia-Ducati: festival italien au Mugello

Aleix Espargaro et son Aprilia ont été les plus rapides, vendredi sur le circuit toscan.

Aleix Espargaró répète avec joie qu’il vit actuellement un rêve. Et que dire de son employeur, Aprilia? Après avoir confirmé la veille que ses deux pilotes actuels – Aleix Espargaró et Viñales – porteraient les mêmes couleurs ces deux prochaines années, voici que la marque de Noale a annoncé ce vendredi qu’elle équiperait, dès 2023, un second team, l’équipe RNF du Malaisien Razan Razali.