Valais

Aquaparc ouvre... sur «Minecraft»

Les baigneurs privés des toboggans et des bassins du centre de loisirs du Bouveret peuvent aller y faire un tour en passant par le célèbre jeu. C’est virtuel, mais très réaliste.

Fermé depuis le 21 octobre en raison de la pandémie, le parc aquatique du Bouveret (VS) rouvre... virtuellement. Du moins pour ceux qui jouent à «Minecraft». Après neuf mois et plus de 3000 heures d’un travail minutieux de modélisation 3D, le serveur dédié est fonctionnel. On doit cette réalisation à Benjamin Pelissier, un cet apprenti techniscéniste de Martigny (VS).