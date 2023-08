Migrants tués: l'ONG HRW dénonce les gardes-frontières saoudiens

Les gardes-frontières saoudiens ont tué des «centaines» de migrants éthiopiens qui tentaient de pénétrer dans la riche monarchie du Golfe en passant par sa frontière avec le Yémen de mars 2022 à juin 2023, a dénoncé Human Rights Watch (HRW) dans un rapport publié lundi. Des centaines de milliers d’Éthiopiens travaillent en Arabie saoudite, empruntant parfois la «route de l’Est» reliant la Corne de l’Afrique au Golfe, en passant par le Yémen, pays pauvre et en guerre depuis plus de huit ans .

Les autorités saoudiennes contestent les faits rapportés par l’ONG. «Les allégations contenues dans le rapport de Human Rights Watch selon lesquelles des gardes-frontières saoudiens auraient tiré sur des Éthiopiens traversant la frontière entre l’Arabie saoudite et le Yémen sont infondées et ne reposent pas sur des sources fiables», a déclaré à l’AFP une source gouvernementale saoudienne. Dans son rapport de 73 pages, HRW s’appuie sur des entretiens avec 38 migrants éthiopiens ayant tenté de pénétrer en Arabie saoudite depuis le Yémen, des images satellites et des vidéos et photos publiées sur les réseaux sociaux «ou recueillies auprès d’autres sources». Les personnes interrogées ont parlé d’«armes explosives» et de tirs à bout portant, les gardes-frontières saoudiens demandant aux Éthiopiens «sur quelle partie de leur corps ils préféreraient que l’on tire».