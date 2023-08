Le bénéfice net du géant pétrolier Aramco chute de 38%

Le bénéfice net d’Aramco au deuxième trimestre, 30,08 milliards de dollars, est en forte baisse par rapport à la même période en 2022, en raison d’un recul des prix du pétrole, ces derniers mois. Cette chute de 38% sur un an intervient après une baisse de 19,25% au premier trimestre. «La diminution reflète principalement l’impact de la baisse des prix du pétrole brut et de l’affaiblissement des marges de raffinage et de produits chimiques», a ajouté Aramco, détenu en grande partie par l’État saoudien, dans un communiqué. «Nos bons résultats reflètent notre résilience et notre capacité à nous adapter aux cycles du marché», a toutefois déclaré le PDG d’Aramco, Amin Nasser.