Donald Trump demande de renommer le football américain pour préserver le terme «football»

Arbitrage lexical : Trump veut que le mot «football» soit réservé au sport roi

Le vrai football se joue avec les pieds, rappelle Trump. AFP

Tout à son enthousiasme pour le Mondial 2026, Donald Trump a déclaré vendredi qu’il faudrait rebaptiser le football américain, en jugeant que le ballon rond, appelé «soccer» aux États-Unis, méritait vraiment le nom de «football».

«Nous avons un petit conflit avec autre chose qui s’appelle football. Mais quand on y pense (...) c’est ça le football, il n’y a pas de doute. Il faut trouver un autre nom pour tout ce qui a à voir avec la NFL» (National Football League), le championnat de football américain, a dit le président, qui assistait au tirage au sort de la compétition à Washington. «Ça n’a aucun sens, quand on y pense», a-t-il ajouté.

Passion pour le foot et la Coupe du monde

Pour les Américains, le mot de «football» désigne spontanément le football américain, ce sport qui se joue principalement à la main, complètement différent de ce que le reste du monde connaît sous ce même nom.

Tout le pays ou presque est suspendu chaque année à la finale du championnat de la NFL, le Super Bowl, et le patron de la FIFA Gianni Infantino a pris soin vendredi de souligner pour le public américain que le Mondial 2026 serait, en termes d’importance, l’équivalent de 104 Super Bowls.

Féru de sports en tous genres, Donald Trump s’est pris d’une passion particulière pour le foot qui ne cesse de croître à l’approche du Mondial 2026, qui se déroulera l’été prochain aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Que vont en penser les Américains, totalement acquis à leur «football»? AFP

