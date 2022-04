Bardonnex (GE): Arbitre agressé au terme d’un match de foot amateur

Une célébration jugée trop démonstrative, une montée dans les tours et une agression: tel a été le scénario de la fin de partie entre le Compesières FC et le Sporting Futebol Club, dimanche passé, lors de la 18e journée du championnat de troisième ligue. Après l’égalisation in extremis du club de la commune de Bardonnex, une échauffourée a éclaté. Un membre de l’équipe locale a agrippé l’arbitre par le bras et un de ses coéquipiers a frappé le directeur de jeu à la gorge.