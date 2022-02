Genève : Arbitre agressé: les condamnés pas expulsés

En appel, le verdict concernant trois ex-joueurs de foot amateur, accusés d’avoir frappé un arbitre en 2018, a été plus clément qu’en première instance.

Ils échappent à un renvoi de Suisse. Les trois footballeurs amateurs, qui avaient été jugés en avril 2021 pour le tabassage d’un arbitre lors d’un match de 5e ligue en 2018, ont vu leur peine être revue en appel, indique le site du «Temps». L’un d’eux, qui disait avoir voulu retenir son frère et contestait le moindre coup, a été acquitté au bénéfice du doute. Les deux autres ont vu l’infraction retenue contre eux être requalifiée en lésions corporelles simples, et non plus agression. Ainsi, la durée des peines ne change pas (15 et 12 mois de prison avec sursis), mais l’expulsion pour 5 ans prononcée en première instance est abandonnée.