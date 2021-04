Carton rouge! La justice genevoise a décidé ce jeudi de frapper fort et d’expulser de Suisse durant 5 ans les trois joueurs qui avaient tabassé un arbitre en septembre 2018. Les faits s’étaient déroulés lors d’un match de football amateur de 5e ligue opposant le FC Tordoya au FC Satigny au centre sportif des Evaux. L’homme en noir, après avoir reçu plusieurs coups de poing et de pied, notamment au visage, avait brièvement perdu connaissance. Les trois prévenus ont été reconnus coupables d’agression, l’un d’eux étant également condamné pour menaces et injures. Ils ont écopé, en sus du renvoi, de peines de prison avec sursis de 15 mois, 12 mois et 12 mois.