Vaud: Arbitres et joueurs victimes d’agressions sur les talus vaudois

Image d’illustration. Un arbitre brandit un carton rouge. Getty Images

Deux matches n’ont pas pu arriver à leur terme le week-end dernier. Un énergumène a notamment menacé au couteau joueurs et arbitre, samedi à Vevey, alors qu’un directeur de jeu a été la cible d’injures à Gland, vendredi. Mercredi, un arbitre avait été étranglé par un individu après une partie, à Puidoux.

Le foot des talus vaudois a connu son lot d’incidents ces derniers jours. La première exaction en date a été relevée mercredi à Puidoux, lors de la demi-finale de Coupe vaudoise des juniors A, mettant aux prises Foot Lavaux au FC Concordia LS. A l’issue de la rencontre remportée par l’équipe locale 4-2 et au cours de laquelle deux joueurs visiteurs avaient été exclus, le père d’un perdant avait sauté au cou de l’arbitre et tenté de l’étrangler.

«Nous conseillons toujours à l’arbitre de déposer une plainte pénale dans de tels cas, a indiqué Dominique Fillettaz, président de la Commission de jeu et fair-play de l’Association cantonale vaudoise de football (ACVF). Par ailleurs, un inspecteur fair-play était présent à cette rencontre. On va demander à l’arbitre et aux entraineurs des deux équipes de nous fournir leur version détaillée des faits. C’est la procédure.»

Vendredi à Gland, le derby entre le FC Gland et le Club Lusitano Gland n’est pas arrivé à son terme. Alors que la formation locale menait 1-0, l’arbitre a exclu un joueur visiteur à la 53e. Cela a valu une pluie d’insultes au directeur de jeu, qui a finalement interrompu la rencontre. L’automne dernier, une cellule «enquête et sécurité» a été créée par l’ACVF. C’est à elle qu’incombe l’instruction de ces affaires et c’est à partir de ses conclusions que l’ACVF peut ordonner des sanctions ou demander à l’Association suisse de football d’intervenir, selon ses compétences.

Bain de sang évité à Vevey

Plus grave encore que les comportements détestables relatés ci-dessus: samedi à Vevey, la rencontre entre les juniors C de Vevey United et leurs homologues de Lutry aurait pu se terminer dans un bain de sang. Un individu a menacé joueurs et arbitre avec un couteau avant de prendre la poudre d’escampette à vélo, peu avant l’arrivée de la police. «A la 71e minute de jeu, j’ai demandé à deux jeunes enfants de 3-4 ans qui s’étaient assis au bord du terrain, de se placer derrière les barrières qui entourent la pelouse, comme l’exige le règlement, a résumé l’arbitre de la rencontre. Ils se sont exécutés sans problème. Alors que j’allais siffler la reprise du match, j’ai entendu des cris. Un individu a pénétré sur le terrain et a pris à partie le gardien de Vevey, prétextant que ce dernier avait insulté ses enfants. J’ai demandé à ce monsieur de quitter la pelouse, il m’a alors bousculé. Il a levé son poing et un autre spectateur a accouru et s’est interposé. Il a mis l’homme à terre et l’a frappé. Une troisième personne est venue sur le terrain pour aider à maintenir le forcené.»

Alors que les entraineurs et l’arbitre essayaient de regrouper les juniors pour les mettre à l’abri aux vestiaires et que des personnes du public appelaient la police, l’homme s’est relevé et a foncé sur les juniors veveysans, armé d’un couteau. «Le spectateur qui s’était préalablement interposé lui a alors mis un coup de pied pour arrêter sa course. Mais le forcené agitait sa lame en direction des joueurs. Lorsque les sirènes de police se sont faites entendre, l’homme a enfourché un vélo et a pris la fuite sans ses enfants», a encore raconté l’arbitre. L’individu aurait été appréhendé plus tard.