Sauvegarde Genève dénonce la coupe d'un ensemble de 24 arbres sains. KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

«Malgré toutes les belles paroles, à Genève, les abattages d’arbres se font par centaines», a déploré mardi Jean Hertzschuch, président de Sauvegarde Genève. Son association, qui défend la biodiversité et le patrimoine, a dénoncé la coupe prévue de plusieurs arbres en vue d’un projet immobilier à Cressy-Confignon (GE), en soutien à une riveraine et à l’Association pour la Sauvegarde de Confignon et environs.

Expertises contradictoires

«On se bat pour sauver 24 arbres qui sont parfaitement sains, c’est un crime de les abattre!», a déclaré Aude Bourdin, voisine de la parcelle qui doit voir la construction de deux immeubles et d’un parking souterrain. Pour faire place à ce dernier, il est prévu d’abattre «une petite forêt», qui compte notamment quatre arbres centenaires, a-t-elle expliqué. Or, le parking pourrait se faire sur deux niveaux, ce qui permettrait, selon elle, de conserver la végétation. L’habitante a mis en avant une contre-expertise qu’elle a commandée et qui conclut à la bonne santé des végétaux, contrairement à une première expertise. Mais cela «n’a pas été pris en compte», a-t-elle regretté: «Une troisième expertise aurait pu être demandée.»

Plus de mille signatures