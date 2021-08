Genève - Arbres à la place du trafic motorisé: initiative déposée 

«Après l’été apocalyptique que nous avons vécu et le récent rapport du GIEC sur l’état alarmant de la planète, il faut agir tous azimuts», a réclamé Thibault Schneeberger, cosecrétaire d’Actif-trafiC Romandie, juste avant le dépôt lundi de l’initiative cantonale Climat urbain. Portée par l’association, elle a réuni 8286 signatures, alors que 5398 étaient requises. Le texte, qui entend verdir l’asphalte des villes genevoises, fait «des propositions concrètes, rapides et faciles à mettre en œuvre», selon ses auteurs.

Soutenu par une quinzaine d’associations, la gauche et les Vert’libéraux, cette initiative populaire législative cantonale cible les zones urbaines des treize communes genevoises de plus de 10’000 habitants. Là, chaque année durant 10 ans, 1% des voies accessibles au trafic motorisé serait pour moitié végétalisé et, pour l’autre moitié, attribué à la mobilité douce. De quoi permettre «une transition graduelle, sans taxe ni impôt, pour une nouvelle vision de la ville», avaient soutenu les partisans du texte, lors de son lancement au printemps dernier. L’objectif est entre autres de réduire les émanations de C02 et de combattre les îlots de chaleur en ville.