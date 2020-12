Quatre places – deux nouvelles, la place de la Pépinière et la place des Gares, et deux existantes, celles de Montbrillant et du Reculet – formeront une continuité urbaine arborée, requalifiant complètement l’arrière de la gare, indique jeudi la Municipalité dans un communiqué. De larges espaces seront libérés pour les mobilités douces.