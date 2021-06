Genève : Arbres abattus, stade et caves inondés: l’orage a mobilisé les pompiers

Des vents violents se sont abattus sur Genève mercredi soir. Il n’y a pas de blessé à déplorer mais les dégâts sont nombreux.

Entre 19h et 23h, mercredi, les sapeurs professionnels du Service d’incendie et de secours (SIS) sont intervenus 47 fois. Les volontaires de la Ville de Genève, de Bernex-Confignon, Meyrin, Vandoeuvres, Grand-Saconnex, Plan-les-Ouates, Puplinge, Chêne-Bougeries et Thônex ont également été sollicités. Le responsable de cette mobilisation? Un violent orage qui s’est abattu en région genevoise. Il a obligé les pompiers à renforcer leur centrale d’alarme 118. Les intempéries n’ont pas fait de blessé.



«Deux femmes nous ont appelé pour signaler que leur mari faisaient du paddle sur le Rhône lorsque l’orage s’est déclenché. Nous avons engagé un bateau du SIS et un bateau de la Brigade de la navigation; heureusement, les deux hommes ont été retrouvés. Ils s ‘étaient mis à l’abri au niveau de la zone de loisirs Au Moulin, à Vernie», indique le lieutenant Nicolas Millot, officier de communication du SIS.