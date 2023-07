Arbres arrachés, bateau coulé, femme foudroyée: bilan des orages

Les orages ont tonné cette nuit, et le vent a soufflé fort sur la majorité du pays. Côté romand, une pointe a été enregistrée en Ajoie à 108 km/h. Entre 17h mardi et 8h mercredi matin, la foudre a frappé à plus de 90’000 reprises sur toute la Suisse. Retrouvez le détail sur notre live-ticker.

Le canton de Vaud a enregistré près d’une centaine d’interventions de police et de pompiers, principalement pour des arbres couchés sur la chaussée, des branches cassées, des palissades ou des panneaux de signalisation endommagés, ou encore un trampoline déplacé au milieu de la route. Globalement, le volume d’intervention est plutôt standard pour une telle nuit d’orages, signalent police et pompiers. Quelques inondations sont à noter dans des caves, et deux feux de toiture ont été déclenchés par des impacts de foudre, à Epalinges et Blonay. Ces événements plutôt rares ont nécessité des moyens importants mais n’ont pas causé de blessés.

A Fribourg, on compte une vingtaine d’interventions également pour de nombreux arbres arrachés, mais surtout, une malheureuse a été frappée par la foudre à Villars-sur-Glâne. Elle est grièvement blessée et se trouve toujours à l’hôpital.

Du côté de Neuchâtel, rien à signaler. «C’était très beau et spectaculaire sur les crêtes, mais on ne note aucune intervention, aucun dégât», confie le porte-parole Georges-André Lozouet. Le Valais non plus ne semble pas avoir été trop touché. Dans le Jura, cependant, une quinzaine de dommages à des toitures ont été enregistrés dans les communes de Porrentruy, Coeuve, Bonfol, Beurnevésin et Buix.

A Genève également, «c’était assez calme, relate le lieutenant Nicolas Millot, officier de communication du Service d’incendie et de secours (SIS). Le canton a été épargné, les vignerons aussi.» Les pompiers, qui avaient mis en place un gros dispositif, ne sont intervenus qu’à cinq reprises en lien avec les intempéries. «Il s’agissait d’inondations, très légères», rapporte le porte-parole du SIS.

1 / 16 La place de la Riponne à Lausanne. 20 minutes/ lecteur-reporter Instant magique sur le Stockhorn, dans les Alpes bernoises. 20min/lecteur-reporter À Yverdon-les-Bains (VD). 20min/lecteur-reporter

En Suisse alémanique, un bateau coule

De puissantes rafales de vent ont provoqué de nombreux dégâts en Suisse alémanique. Les records sont enregistrés dans le canton de Zurich avec des pointes à plus de140 km/h. La tempête a fait couler un bateau à moteur dans le port de Stäfa (ZH). Il a dû être repêché par une grue (voir photos ci-dessous). Dans la région bâloise, de nombreux arbres sont tombés dont un a coupé une ligne de tram.

En Thurgovie, un toit en tôle s’est détaché et a terminé sa course sur les rails et a endommagé les lignes de contact. Plus aucun train ne circulait entre Weinfelden et Romanshorn. Le trafic a pu être rétabli entre-temps.

1 / 6 La tempête a fait couler un bateau à moteur à Stäfa, au bord du lac de Zurich. fur Des arbres déracinés dans la région bâloise. 20 min/lecteur-reporter Des grêlons récoltés par un habitant dans la région de Viège (VS) 20 min/lecteur-reporter

A Thoune (BE), une maison familiale a pris feu après avoir été touchée par la foudre. Les habitants ont dû être évacués. Plusieurs tentes dans le camping d’un festival aux Grisons ont été inondées selon des témoins. Pour l’heure, les annonces font uniquement état de dégâts matériels en Suisse alémanique.