Genève: Arbres mal en point au Jardin anglais: Exit le marché de Noël

La succession de manifestations sous les branches du Jardin Anglais et du parc des Bastions n’est pas sans conséquences. Deux études commandées par la Ville de Genève ont montré que les arbres étaient en mauvaise santé, surtout au bord de la rade. Pour protéger les feuillus, les autorités avaient averti les organisateurs de plusieurs événements qu’ils pourraient être amenés à s’établir ailleurs. Si la course de l’Escalade, aux Bastions, et le Marathon ne sont finalement pas concernés, ce n’est pas le cas du marché de Noël. Ce dernier va devoir quitter le Jardin anglais pour le quai du Mont-Blanc.

Les organisateurs de manifestations sur les deux sites devront à l’avenir soumettre au Service municipal des espaces verts un plan de protection des arbres à protéger, révèle Léman Bleu. Et ce, à l'aide de vaubans ou de barrières. Des mesures raisonnables, s’accordent à dire les responsables de la course de l’Escalade et du Marathon. La Ville note que «ces endroits sont de plus en plus sollicités par la population et les événements. Pour que ces espaces puissent demeurer à disposition des citoyens, des mesures s’imposaient.» Les autorités envisagent à moyen terme l’élaboration «d’un plan d'occupation raisonné des parcs», avec des zones interdites aux manifestations.