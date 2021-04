Les arbres de la Ville de Genève seront moins taillés. Ainsi l’a décidé Alfonso Gomez, conseiller administratif chargé des Finances, de l’Environnement et du Logement. Le but de ce changement est de favoriser l’ombre et de «lutter contre les îlots de chaleur et favoriser la biodiversité». Par voie de communiqué, la Ville a indiqué avoir renoncé cet hiver «à la taille de plus de 360 arbres, essentiellement des platanes». Ce n’est qu’un début, puisque l’ensemble des végétaux, à savoir 1400 spécimens, d’habitude taillés en «tête de chat», vont être étudiés afin d’analyser les possibilités de développer progressivement leur ramure et leur feuillage. Le retour à un état naturel devrait prendre environ huit ans. Durant ce processus, chaque végétal fera l’objet de soins adaptés afin qu’il puisse se développer. Tout cela se fera naturellement, a rassuré le Département, en tenant compte des contingences liées aux infrastructures, notamment routières.