Genève : Arbres, «trottoir-jardin»: l’avenue du Mail va passer au vert

Un gros projet de réaménagement le long de la plaine de Plainpalais prévoit la suppression des places de parc au profit d’espaces piétons plus grands et de divers végétaux.

Les places de stationnement pour voitures seront supprimées et laisseront plus de place aux piétons.

La très bétonnée avenue du Mail va changer d’apparence. La Ville de Genève a annoncé jeudi un projet de réaménagement «d’envergure», qui fera la part belle à la végétation et à la mobilité douce. Le Département de l’aménagement, des constructions et de la mobilité compte en effet proposer un concept de «trottoir-jardin», soit un espace riche en plantes, avec des arbres de différentes tailles, des arbustes variés, une végétation basse, des fleurs, ainsi que du mobilier urbain tel que bancs, fontaines, stationnements pour vélos et abribus.