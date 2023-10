Arc jurassien: Plusieurs cas de gale au sein d'un EMS

«C’est inadmissible. J’ai appris par les médias que l’hôpital dans lequel je me rends très régulièrement pour des soins avait recensé plusieurs cas de gale. L’établissement, lui, n’a rien dit! Même les patients à haut risque comme moi n’ont pas été informés! Ce n’est pas normal!» Atteinte d'une maladie qui nécessite des soins importants, Sophia* est ulcérée. C’est en lisant le « Journal du Jura» en début de semaine qu’elle a compris que huit résidents et sept soignants de l’EMS prévôtois avaient été infectés par cette maladie de la peau. La Résidence Beausite est située dans l’Hôpital de Moutier, que fréquente cette patiente, depuis plusieurs années.

On ignore encore comment cette pathologie, qui se transmet par contact, s’est retrouvée dans l’établissement. Des parasites responsables de l’infection pondent des œufs sous la peau, et la maladie s’exprime sous forme d’eczéma. Interrogé par nos confrères, Alain Kenfak, directeur médical du Réseau de l'Arc et spécialiste en infectiologie à la Fédération des Médecins Suisses, a assuré que la gale était sans gravité réelle pour la santé humaine.

Néanmoins, selon les recommandations de son médecin généraliste, Sophia ne peut prendre aucun risque. «En attendant plus d'informations, je dois interrompre mes soins à l’hôpital, par mesure de précaution», déplore la patiente. Du côté de la Résidence Beausite, les personnes qui présentaient des symptômes ont été traitées et tout le linge a été lavé. Une désinfection a aussi été réalisée à tous les étages du bâtiment. «La semaine dernière, ça collait et c'était mouillé sur les sols et dans les ascenseurs de l’hôpital. Maintenant, je comprends pourquoi!».