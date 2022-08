Inconduite sexuelle : Arcade Fire plombé par l’affaire Win Butler

Bien que le musicien de 42 ans ait aussitôt nié toute relation non consentie et présenté des excuses, cela n’a pas suffi. Le doute s’est installé et plusieurs radios canadiennes et américaines ont retiré de l’antenne les morceaux d’Arcade Fire en attendant d’en savoir plus. En parallèle, sur les réseaux sociaux, les appels aux boycotts de la tournée du groupe mettent une énorme pression sur les organisateurs. Un responsable de production a par exemple expliqué à La Presse que son entreprise «était en train d’évaluer la situation» pour définir s’il maintenait ou pas le show de Win Butler et sa bande programmé à Montréal, le 3 décembre 2022.