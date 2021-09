Suivez-nous en balade - Archéologie ferroviaire entre Châtel-Saint-Denis et Vevey

Au départ de l’ancienne gare de Châtel-Saint-Denis, il faut suivre les panneaux jaunes du tourisme pédestre en direction de Moille-Saulaz. Viser le dépôt des bus TPF et passer sur sa gauche, on y voit encore un rail.

Vers la Coop, on traverse la grande route et on se glisse sous le pont de la semi-autoroute. On emprunte alors un joli chemin forestier. À droite, le long des murs, on peut s’amuser à chercher les vestiges des poteaux électriques.

Aux Chaux, on peut bifurquer vers la confluence des Veveyse et son ancienne usine électrique en ruine et remonter ensuite en direction de Saint-Légier à La Chiésaz (ou revenir sur ses pas).

Si l’on prend l’option (comme nous) de suivre la ligne, il faut continuer vers Moille-Saulaz. De là, on suit la petite route qui serpente le long de la plateforme ferroviaire désormais livrée aux vaches.

Juste avant d’arriver à Fenil, en Grenive, on peut observer une borne du XVIIIe siècle. Elle serait le témoin d’une restauration de cette route, alors très fréquentée par les commerçants de fromage et de vin entre la Gruyère et le marché de Vevey (et vice versa).

Une fois passé le Café de Fenil (ancien buffet de la gare, fermé), on rejoint le pont du même nom en traversant une zone industrielle.