Archives notariales sauvées in extremis de la moisissure à Genève

Ces actes sont heureusement hors de danger. «Le lendemain, le vendredi 30, nous avons constaté que les moisissures étaient plus importantes que la veille. Par chance, l’une des entreprises les plus compétentes d’Europe dans le domaine de la préservation des documents, Docusave, est basée en Suisse, à Berne», détaille Emmanuel Cuénod. Leurs spécialistes ont demandé de ne plus toucher à rien, de ne plus entrer dans la pièce et de ne surtout pas tenter de déshumidifier.