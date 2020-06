Rock

Arctic Monkeys entre dans le club des milliardaires de YouTube

La vidéo «Do I Wanna Know?» du groupe britannique a dépassé le cap du milliard de vues. Un fait plutôt rare sur la planète rock.

La bande d’Alex Turner peut sabrer le champagne. Le clip de son morceau «Do I Wanna Know?» a dépassé le milliard de vues sur YouTube le 17 juin 2020. Ainsi que le rappelle iheart.com, il y a à ce jour quelque 200 clips qui ont atteint ce cap symbolique dont les indéboulonnables «Despacito» de Luis Fonsi (6,8 milliards), «Shape Of You» d’Ed Sheeran (4,8 milliards) ou «See You Again» de Wiz Khalifa et Charlie Puth (4,6 milliards). En revanche, rares sont ceux qui donnent dans le rock. D’après Musicweek.com, il n’y aurait que douze groupes de rock à avoir une de leur vidéo qui a été vue plus d’un milliard de fois. On pense ici à «Stressed Out» de Twenty One Pilots (qui en a une autre), «Numb» de Linkin Park, «November Rain» de Guns N’Roses, «Believer» d’Imagine Dragons (qui en a deux autres), «Paradise» de Coldplay (qui en a deux autres) ou encore «Bohemian Rhapsody» de Queen.