Cynthia Erivo : «Aretha Franklin était secrète et très discrète»

Pour incarner au mieux Aretha Franklin à l’écran, l’actrice Cynthia Erivo a travaillé dur.

L’actrice et chanteuse de 34 ans, née de ­parents nigérians à Londres, s’est glissée dans la peau de la reine de la soul pour «Genius: Aretha». La série, la première et seule autorisée à ce jour sur la vie d’Aretha Franklin, sera à regarder sur Disney+ dès le 4 juin 2021.

Je suis restée sans voix plusieurs minutes. C’était un rêve mais aussi un sacré challenge. J’ai passé des semaines à écouter ses chansons pour essayer de les interpréter à sa façon. J’ai vu des heures de vidéos intimes, d’interviews et fait de multiples essayages de coiffures et de costumes pour donner l’illusion à l’écran.

De Franklin, on connaît surtout ses chansons.

Se plonger dans la vie de celle qui est devenue maman à 12 ans puis a eu un deuxième enfant deux ans plus tard a été fascinant. Elle n’a pas eu d’adolescence en passant d’enfant à mère de famille. Elle était secrète et très discrète. Ceux qui ne connaissent que ses chansons vont découvrir tant de choses sur elle. Franklin avait une voix douce et posée en public alors qu’elle parlait fort dans sa vie privée. En affaires, elle avait compris qu’elle ne pouvait compter que sur elle pour gérer sa carrière.