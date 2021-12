Etats-Unis – Argent, école et religion en débat à la Cour suprême

États-Unis : Argent, école et religion en débat à la Cour suprême

Dans le Maine, des subventions permettent aux parents d’envoyer leurs enfants dans un lycée où l’enseignement n’est pas sectaire. La Cour suprême est «saisie» par des chrétiens évangéliques.

Une école qui place la Bible au c œ ur de tous ses cours et refuse les élèves homosexuels peut-elle bénéficier de subventions publiques? La Cour suprême débat, ce mercredi, de cette question très clivante aux États-Unis.

Les neuf sages, dont six conservateurs, examinent un dispositif d’aide scolaire en vigueur dans l’État du Maine, contesté par des parents, et rendront leur décision au printemps. Cet État à la pointe nord-est, au bord de l’océan Atlantique, étant peu peuplé, plus de la moitié de ses districts scolaires n’ont pas de lycée public. En échange, les familles touchent des subsides qu’elles peuvent utiliser pour envoyer leurs enfants dans des établissements de leur choix.

«Le mari est le chef du foyer»

L’une de ces écoles «enseigne aux enfants que le mari est le chef du foyer» et que «Dieu est le créateur du monde», l’autre utilise la Bible dans toutes les matières. Les deux mêlent instruction religieuse et académique et refusent élèves et employés homosexuels, ont justifié les autorités locales. Les deux camps invoquent le premier amendement de la Constitution, qui garantit la liberté religieuse, mais interdit toute loi «ayant pour effet l’établissement d’une religion».