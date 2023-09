Le cash se fait rare en Scandinavie et ça impacte les Suisses

Les banques et guichets de change ont restreint le commerce de la monnaie danoise et, parfois, norvégienne. Les Suisses peuvent galérer à revendre l’argent qui leur reste au retour de vacances.

Les CFF ne rachètent plus les billets à partir de 500 couronnes norvégiennes. 20min/Vanessa Lam

Une Lausannoise partie pour deux semaines de vacances en Scandinavie a été surprise, à son retour en Suisse, de ne pas pouvoir revendre aux CFF les 1000 couronnes norvégiennes qui lui restaient dans son porte-monnaie. «Au guichet, on m’a dit qu’on ne prenait plus les billets à partir de 500 couronnes (ndlr: soit 50 francs suisses), puisque les Norvégiens sont en train d’abandonner le cash. Apparemment, la politique en Suisse a changé cet été», rapporte cette trentenaire, qui se plaint de ne jamais en avoir été informée.

Gros billets: ça ne se revend pas

En effet, la mesure a été instaurée à la fin du mois de juin chez les CFF, sans toutefois être officiellement communiquée. En avril 2023, les transactions en couronnes danoises avaient déjà été limitées. «Nous avons restreint les échanges car CFF Change ne peut pas revendre les gros billets aux banques partenaires ou banques nationales de ces pays, et cet argent reste dans notre stock», explique Jean-Philippe Schmidt, porte-parole des Chemins de fer fédéraux. Il poursuit: «À l’exception des gros billets (ndlr: à partir de 500 couronnes), nous continuons à racheter de l’argent résiduel des vacances de la Norvège et du Danemark. Et il n’y a actuellement aucune restriction pour la Suède ou la Finlande (ndlr: cette dernière est membre de la zone euro).»

Le rachat à l’étranger a en effet été rendu plus strict. UBS applique aussi, et pour les mêmes raisons, des restrictions sur les couronnes danoises et norvégiennes. «Nous achetons au maximum l’équivalent de 500 francs par client, et ceci n’est valable que pour la clientèle d’UBS, précise sa porte-parole Anne-Caroline Dunphy. En Scandinavie, il devient en effet difficile de payer en espèces. Et les retours de billets aux banques nationales de ces pays sont compliqués et limités.»

Raiffeisen et BCV plus souples