Droits des femmes : Argentine: le droit à l’avortement retourne devant Parlement

Le texte autorise l’avortement «jusqu’à la 14e semaine de grossesse». Il prévoit une «objection de conscience» pour des professionnels de santé refusant de le pratiquer, mais les oblige à «orienter le patient vers des soins» appropriés.

Dans ce pays de 45 millions d’habitants majoritairement catholiques et terre natale du pape François, la Chambre des députés avait approuvé la légalisation de l’IVG jusqu’à la 14e semaine lors d’un vote historique en 2018, mais le Sénat l’avait finalement rejetée d’une courte majorité quelques semaines plus tard.

Pionnière

Pionnière pour la promulgation de lois sur le mariage homosexuel et l’identité de genre en Amérique latine, l’Argentine pourrait, si le texte est adopté, rejoindre Cuba, l’Uruguay, le Guyana et la province de Mexico, les seuls à autoriser l’IVG sans conditions dans la région.

«La criminalisation de l’avortement n’a servi à rien. Des chiffres inquiétants montrent que chaque année quelque 38’000 femmes sont hospitalisées pour complications lors d’avortements clandestins, et depuis le retour de la démocratie (en 1983), plus de 3000 en sont mortes», a rappelé Alberto Fernandez. Selon le gouvernement entre 370’000 et 520’000 avortements clandestins sont pratiqués chaque année dans le pays.