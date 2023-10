Argovie: 18 ans de prison requis pour avoir tué leur fillette handicapée

L’affaire remonte à mai 2020. Les parents alertent la police pour indiquer qu’ils ont retrouvé l’enfant sans vie dans son berceau. La petite souffrait d’une maladie cérébrale qui aurait nécessité une prise en charge complète toute sa vie. Mais il n’y a pas signe de violence sur le corps et le ministère public procède à une autopsie. Celle-ci révèle de l’ecstasy dans le sang de la fillette et montre que sa mort est due à un manque d’oxygène, explique le ministère public de Muri-Bremgarten dans un communiqué mercredi.

De précédentes tentatives de meurtre

Les soupçons se portent très vite sur les parents, des Allemands de 31 et 33 ans et la grand-mère âgée de 52 ans. Les parents avouent d’ailleurs le meurtre en février 2021 mais ils sont finalement libérés sous condition. L’enquête révélera en outre qu’ils avaient déjà tenté de tuer la petite fille avec des stupéfiants au cours des mois précédents.

Raison pour laquelle le ministère public a requis désormais 18 ans de prison et 15 ans d’expulsion du pays pour meurtre et tentatives de meurtre multiples contre les parents de l’enfant, ainsi que 5 ans de prison et 15 ans d’expulsion du pays pour la grand-mère pour complicité dans le meurtre finalement commis.