Argovie: Bambin heurté par une auto dont le conducteur fuit

Jeudi, peu avant 18 heures, trois personnes ont voulu traverser une rue à Stein (AG). Alors qu’un enfant de quatre ans s’engageait sur la chaussée, une voiture l’a percuté et le garçonnet a été projeté au sol. Le conducteur de la voiture grise se serait arrêté brièvement et aurait dit quelque chose. L’homme inconnu serait ensuite remonté dans sa voiture et serait parti. Le bambin a été blessé et a dû être transporté à l’hôpital. Le véhicule à l’origine de l’accident serait une petite voiture grise assez ancienne, semblable à une VW Polo ou une VW Golf. L’âge du conducteur est estimé entre 30 et 40 ans. La police cantonale argovienne a ouvert une enquête et recherche des témoins pouvant fournir des informations sur l’accident ou le conducteur du véhicule.