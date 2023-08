Argovie: Caravane renversée sur l’A1: plusieurs blessés

La caravane et la Jeep qui la remorquait ont fini dans le décor.

Un hélicoptère et plusieurs ambulances ont été dépêchés sur place. La conductrice de l’Audi, âgée de 56 ans, a dû être désincarcérée. Le conducteur de la Jeep, âgé de 60 ans, et son passager, âgé de 48 ans, ont pu quitter leur véhicule par leurs propres moyens, précise la police dimanche. Les trois personnes ont été légèrement blessées et ont été transportées à l’hôpital.