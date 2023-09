Argovie: Des phrases racistes avant de prendre de la schnouff créent l’émoi

Lors d’un de ces fameux rituels où un des participants énonce une phrase avant de consommer du tabac à priser, un joueur et un entraîneur du FC Würenlingen ont vu rouge. En cause, les propos racistes et sexistes qui ont précédé la prise de schnouf. L’épisode a provoqué le départ, six mois plus tard, des deux hommes du club. L’Association suisse de schnouff (ASP) s’est déjà positionnée contre la démarche: «Nous nous distancions clairement des propos sexistes et racistes qui peuvent avoir lieu lors de la prise de schnouff», déclare Claudia Lustenberger, présidente de l’ASP.