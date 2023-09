Argovie: Il filmait des enfants pour alimenter des sites pornos

La police a découvert près de 1 million et demi de fichiers pédopornographiques chez l’homme.

En procédant à la saisie du matériel informatique d’un Allemand résidant dans le canton d’Argovie, au printemps dernier, la police «a réussi à porter un coup à la diffusion organisée de pornographie enfantine sur internet». En effet, depuis 2019, l’homme aujourd’hui âgé de 47 ans, dirigeait plusieurs sites destinés à l’échange d’images et de vidéos pédopornographiques sur le darknet. En plus de la consommation de tels contenus, le prévenu est accusé de s’être rendu dans des parcs d’attractions «pour y photographier secrètement des enfants en train de jouer et échanger ces photos contre de la pornographie enfantine». Au total, 1,4 million de fichiers pédopornographiques ont été trouvés sur les différents appareils du suspect.