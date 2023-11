Argovie: Le groupe CH Media va biffer 150 postes de travail

Au premier semestre 2023, CH Media a enregistré une perte de 6,9 millions de francs. Depuis, la situation s’est péjorée, surtout en raison du manque de recettes publicitaires. Et les perspectives sont mauvaises à court terme. «Afin de continuer à agir sur une base économique solide et de pouvoir procéder aux investissements nécessaires pour l’avenir, l’entreprise est contrainte de réduire durablement la structure de ses coûts», peut-on lire dans un communiqué de la société publié mercredi matin.

Le groupe détenant 80 marques, dont l’Aargauer Zeitung, le Baden Tagblatt, la Schweiz am Wochenende, Watson, Radio Pilatus et tant d’autres médias régionaux alémaniques, va donc réduire sensiblement ses frais de personnel et «des licenciements sont inévitables». Actuellement, CH Media estime qu’au premier trimestre 2024, une réduction d’environ 150 postes à temps plein sera nécessaire dans tous les secteurs de la Suisse alémanique, où travaillent près de 2000 collaborateurs, dont environ 90 par des licenciements. Les collaborateurs sont informés de la situation et un plan social sera instauré.