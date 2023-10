Argovie: Le réseau de narcotrafiquants «Presidente» démantelé

Il y a peu, le Parquet argovien a inculpé un Croate de 34 ans et un Hongrois de 57 ans. Ils sont soupçonnés d’appartenir à un réseau de narcotrafiquants connu sous le nom de Presidente, actif dans les cantons d’Argovie et de Soleure. D’après le bureau du procureur, les accusés étaient coursiers pour les deux principaux trafiquants de drogue du réseau. Au cours de ces deux dernières années, le groupe Presidente a introduit de la «drogue à grande échelle» en Suisse.

Le Croate est accusé d’avoir importé une dizaine de kilos de cocaïne en Suisse, en février 2022. Ses commanditaires lui avaient promis 10’000 francs pour ce transport. En Serbie, le jeune homme de 34 ans, par l’intermédiaire d’une société fictive, a récupéré une Volvo de location qui disposait d’une «cache secrète construite par des professionnels». Il s’est rendu à Rotterdam (P-B), où il a pris en charge dix paquets de 1 kilo de cocaïne de très haute pureté. Il a dissimulé les colis dans le compartiment secret de la voiture puis a traversé la Belgique et l’Allemagne pour rentrer en Suisse. Mais il n’a pas pu terminer sa mission car il a été arrêté par la police à Lucerne.

Vingt personnes concernées

Le Hongrois était également transporteur pour le réseau. En janvier 2022, il a sorti du pays 10 kilos de cocaïne mais les destinataires ont jugé la qualité du stupéfiant insatisfaisante. C’est au moment de revenir en Suisse avec la marchandise qu’il s’est fait pincer, au poste-frontière de Bâle. Par ailleurs, il aurait aussi blanchi plus de 300’000 francs pour le groupe de trafiquants.

Les deux hommes risquent des peines de 5 ans de prison, assorties d’une expulsion de Suisse pour 10 ans. Au total, plus de 20 personnes originaires d’Argovie et d’autres cantons ont été identifiées et font l’objet de poursuites pénales. Ces deux inculpations ne sont que les premières d’une longue série visant ce groupe de narcotrafiquants.