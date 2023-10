Argovie: Envoyer son enfant en camp sportif: déductible des impôts

Un couple de Wettingen (AG) a envoyé ses enfants suivre des activités sportives durant les vacances d’automne 2020. Dans le détail, le plus âgé a d’abord assisté à un cours d’échecs, puis à un cours de football en salle. Le plus jeune a été pris en charge en privé pendant une semaine et a suivi un cours de sport la semaine suivante. Dans leur déclaration d’impôt, les parents ont déduit les frais des trois cours comme frais de garde: ils ont indiqué 75% des frais, soit 626 francs.

L’administration fiscale de Wettingen n’a pas accepté la déduction. En effet, selon la marche à suivre de l’administration fiscale cantonale, les camps de vacances ou les camps sportifs ne constituent pas une forme de garde d’enfants et leurs frais ne sont donc pas déductibles. Le père a porté l’affaire devant la justice. Et le tribunal administratif d’Argovie lui a donné raison, rapporte l’«Aargauer Zeitung» sur son site.

Des règles précisées

Il ressort que la marche à suivre fiscale cantonale n’est pas ou plus à jour. Il y a cependant des critères à respecter: l’enfant doit vivre chez ses parents et il doit avoir moins de 14 ans. La justice a également défini ce qu’est la prise en charge par un tiers. «Le tribunal a précisé que si, par exemple, une nounou qui se contente d’une fonction de surveillance purement passive constitue déjà une tierce personne déductible, les frais de camps sportifs où les enfants se déplacent et acquièrent des habiletés motrices et sociales doivent également être déductibles», relève le père, qui est avocat.