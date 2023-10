Argovie: Piéton tué sur l’autoroute: la conductrice acquittée

Une conductrice, âgée aujourd’hui de 25 ans, avait percuté mortellement un Kosovar de 34 ans sur une sortie d’autoroute la nuit du 14 avril 2022 près de Baden (AG). L’homme se trouvait sur la chaussée, au téléphone, était recherché par la police et était alcoolisé. Le Ministère public avait poursuivi l’automobiliste pour homicide par négligence. Il considérait que la prévenue, si elle avait été attentive, aurait pu voir la victime plus tôt et freiner avant de percuter le piéton. Une peine de 7 mois de prison avec sursis et de 2000 francs d’amende était demandée.