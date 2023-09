Argovie: Six ans de prison requis contre des importateurs de weed

Une action choc de la police cantonale d’Argovie avait permis en juin 2021 de saisir 116 kilos de cannabis, pour un montant équivalant à plus d’un million de francs. La drogue avait été découverte dans une double paroi de la remorque d’un car de tourisme. Deux des prévenus, des frères kosovars de 45 et 41 ans, propriétaires de l’agence de voyages en charge de l’expédition, avaient alors été suspectés d’avoir organisé le trafic. Ils ont été interpellés. Les deux conducteurs du véhicule avaient également été arrêtés lors de l’intervention.

Au terme de l’enquête, la culpabilité des quatre individus a été prouvée, selon les enquêteurs. Par ailleurs, les recherches ont révélé que six voyages semblables avaient été organisés entre février et juin 2021. En tout, 622 kilos de marijuana ont été importés, indique le Ministère public du canton d’Argovie.

En amont du jugement, le procureur général a annoncé les peines requises à l’encontre des quatre individus. Six ans de prison et dix ans d’expulsion du territoire ont été réclamés à l’encontre des deux frères. L’aîné, cerveau présumé des opérations, est accusé d’avoir commis plusieurs infractions qualifiées à la loi sur les stupéfiants. Pour son cadet, d’autres délits s’y ajoutent, comme l’escroquerie ainsi que diverses infractions à la loi sur la circulation routière. Pour l’un des chauffeurs, quatre ans de prison ainsi qu’une expulsion de dix ans sont demandés. Finalement, une peine d’un an de prison avec sursis est requise à l’encontre du dernier complice, actif dans une seule des différentes opérations reconnues. Le procès devrait débuter dans quelques mois.