Argovie: Un billet de train falsifié très cher payé

Un Bernois de 22 ans devait se rendre d’Anet (BE) vers Baden (AG) en octobre dernier. Il a acheté un billet papier valable durant trois heures, une fois estampillé dans une machine. Après avoir passé la nuit à Baden, il est reparti dans l’autre sens le lendemain. À l’aide d’un dissolvant pour ongles, il a effacé la date et l’heure imprimées sur son billet la veille, avant de le repasser dans la machine. Mais le contrôleur n’a pas été dupe. Le fraudeur a écopé de 310 francs d’amende et d’une surtaxe de la part des CFF.

Dénoncé à la justice, le jeune homme a vu le prix de sa bêtise s’alourdir encore, relate la plateforme d’information alémanique nau.ch. Selon une ordonnance pénale du procureur général du canton d’Argovie, le Bernois a écopé d’une amende avec sursis de 900 francs et d’une amende de 100 francs. Auxquels s’ajoutent encore des frais de plus de 1000 francs et une inscription au casier judiciaire. Cher payé pour un billet qui coûte un peu plus de 100 francs aller-retour en plein tarif.