J’ai été élevée par une mère célibataire qui m’a toujours encouragée à suivre mes rêves et à bosser dur. J’ai arrêté mes études pour danser et passer des auditions à Broadway. «Moulin Rouge» est le film qui m’a donné envie de devenir artiste. Alors, approcher Nicole Kidman dans «The Prom», c’était génial!

Non, j’ai eu la chance de pouvoir afficher mon homosexualité sans que cela ne pose le moindre problème à l’école ni dans ma famille. Le plus dur est souvent la peur de la réaction des parents. J’aurais adoré qu’un tel film existe dans mon enfance. Cela change la perception des choses pour les ados de se reconnaître dans une fiction.

Absolument. On a tous le droit d’être heureux et amoureux. J’ai l’avantage de vivre dans une communauté d’artistes où l’on accepte cela. Comme le montre «The Prom», ce n’est pas encore le cas dans certaines régions d’Amérique, et dans beaucoup de pays non plus. Accepter la différence des autres ne signifie pas remettre en question ses propres orientations.