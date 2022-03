Marvel : Ariana DeBose jouera dans «Kraven le chasseur»

L’actrice, nommée aux Oscars pour son rôle dans «West Side Story», devrait incarner la méchante Calypso.

Actrice, chanteuse et danseuse, Ariana DeBose s’est fait connaître aux États-Unis en participant à l’émission «So You Think You Can Dance», en 2009. L’Américaine, qui ne cache pas son homosexualité, a ensuite fait carrière à Broadway, dans plusieurs comédies musicales. C’est en 2021 qu’elle devient célèbre dans le monde entier grâce à son rôle d’Anita dans le remake de «West Side Story».