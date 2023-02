Pop : Ariana Grande de retour à la musique

C’est donc peu dire que la vidéo postée par Ariana sur Instagram et TikTok, le 22 février 2023, a constitué un petit événement. Sur les images, l’artiste de 29 ans, qui a supprimé son compte Twitter sans explications , se montre en train de travailler sa voix sur un ordinateur. «J’ai écrit et enregistré un verset pour mon ami après une journée de 14 heures sur le plateau de tournage. Certaines exceptions doivent être faites», a-t-elle écrit. Il n’aura pas fallu longtemps à ses abonnés pour découvrir que l’ami en question était The Weeknd. Quant au titre, il s’agit de «Die For You», une chanson du Canadien sortie en 2016 qui squatte à nouveau les premières places des charts grâce à TikTok.

La confirmation est arrivée quelques heures plus tard sur les réseaux sociaux. Ariana Grande et The Weeknd ont bien collaboré sur un remix du titre, disponible le 24 février 2023. Ce sera la quatrième fois qu’ils chantent ensemble, après «Love Me Harder», en 2014, «Off the Table» en 2020 et le remix de «Save Your Tears», en 2021.