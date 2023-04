Ariana Grande défend son corps jugé trop maigre

La communauté d’Ariana Grande a pris peur quand des photos de paparazzis ont été publiées. La chanteuse de 29 ans, qui a sorti récemment un titre avec The Weeknd, y apparaît plutôt maigre, du moins selon les critères de certaines personnes qui se sont émues du physique de la star sur les réseaux sociaux. Or, il n’en est rien si on en croit les déclarations de l’Américaine, mardi 11 avril 2023, sur TikTok dans une vidéo en guise de mise au point.

«On ne devrait pas juger les corps des gens. Peu importe que vous pensiez que c’est bien de le faire ou que vos intentions soient louables, ne le faites pas. Que vous pensiez qu’un corps est en bonne santé, en mauvaise santé, maigre, gros, sexy ou pas sexy, personne ne devrait faire de commentaires là-dessus», a commencé Ariana précisant qu’elle n’avait pas l’habitude de réagir quand on la critiquait, chose qu’elle avait déjà faite en 2015. Elle a ajouté que, pour elle, il existait «de nombreux canons de beauté». Elle a ensuite expliqué que son corps actuel était en bien meilleure santé que celui de ces dernières années qui, pourtant, n’avait pas été sujet à critiques: «À cette époque, je prenais beaucoup d’antidépresseurs, je buvais, je mangeais mal et j’étais au plus bas de ma vie quand je paraissais, selon vous, en bonne santé.» D’après elle encore, le fait d’être en bonne en santé peut-être perçu différemment par chaque personne.

Plus loin, celle qui sera dans le film «Wicked», au cinéma en 2024, a demandé à ses fans d’être «plus doux» et «moins prompts» à faire des commentaires sur le corps des gens: «Même si certaines remarques sont bien intentionnées, ne les faites pas.» Et de conclure en forme de pied de nez: «Là, je ne porte pas de faux cils ni de mascara en ce moment. C’est mon visage, mes yeux, alors ne prenez pas peur s’il vous plaît!»