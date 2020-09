États-Unis : Ariana Grande est la reine d’Instagram

La chanteuse est devenue la première femme à dépasser les 200 millions d’abonnés sur le réseau social.

Ariana Grande est la personnalité féminine la plus populaire sur Instagram.

Deux semaines après avoir battu le record de l’artiste féminine la plus écoutée en streaming de tous les temps – plus de 20 milliards de streams tout de même –, Ariana Grande a un autre succès à fêter. Elle est devenue la première femme à dépasser les 200 millions d’abonnés sur Instagram . Elle rejoint ainsi Cristiano Ronaldo, qui a été le premier homme à atteindre ce nombre de followers.

La chanteuse de 27 ans est suivie par Kylie Jenner (193,3 millions d’abonnés), Selena Gomez (190,8 millions) et Kim Kardashian (187,1 millions). Lady Gaga, qui a enregistré le titre «Rain on Me» avec Ariana et s’est produite avec elle aux MTV Video Music Awards le 30 août 2020, l’a complimentée. «Félicitations à mon amie Ariana Grande pour ses 200 millions de followers. Tu es une reine! Porte cette couronne», a-t-elle écrit… sur Instagram.