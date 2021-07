Californie : Ariana Grande plus généreuse que jamais

La star s’est associée à une plateforme pour que des personnes dans le besoin puissent suivre des psychothérapies gratuitement.

La star américaine a annoncé cette nouvelle sur Instagram , mercredi 30 juin 2021, en expliquant sa démarche. «La thérapie ne devrait pas être le privilège d’une minorité, mais une chose à laquelle tout le monde devrait avoir accès. Et même si cela ne réglera pas le problème d’un coup, je voulais tout de même le faire afin d’inspirer ceux qui en ont besoin à sauter le pas, à se rendre compte que c’est OK de demander de l’aide, et, on l’espère, de vous débarrasser l’esprit de toutes sortes de jugements», peut-on lire dans son message.

Cette initiative de la part d’Ariana n’est pas étonnante. En 2018, elle avait révélé ses problèmes d’anxiété et confié qu’elle suivait une thérapie depuis plus dix ans, ce qui lui avait «sauvé la vie beaucoup de fois». L’artiste de 28 ans a ainsi encouragé ses abonnés aux revenus modestes à se rendre sur le site betterhelp.com/ariana pour être mis en relation avec un thérapeute pour un mois gratuitement. «Après cela, vous aurez le choix de renouveler et continuer, a-t-elle précisé. J’espère tellement que ce sera un début utile, et que vous pourrez faire de la place pour cela dans vos vies et continuer. Se soigner n’est pas facile, ce n’est pas une ligne droite, cela en vaut la peine, je vous le promets.»