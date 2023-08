Ariana Grande fête les 10 ans de son premier album

Le 30 août 2013, Ariana Grande sortait «Yours Truly». Pour célébrer les 10 ans de son premier album studio, la chanteuse de 30 ans a promis une semaine de surprises à ses fans. C’est dans une vidéo mélangeant des images du passé et du présent, postée sur Instagram samedi 19 août 2023, que le programme des festivités a été dévoilé. Tout commencera le 25 août avec la sortie d’une version numérique deluxe de «Yours Truly» qui contiendra notamment un concert enregistré à Londres et des versions mises à jour des chansons. Le même jour seront diffusées des performances live de «Honeymoon Avenue» et «Daydreamin», deux titres présents sur son premier album.