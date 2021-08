États-Unis : Ariana Grande prête à se lancer dans les cosmétiques

D’après des indices, r.e.m beauty, marque créée par la chanteuse, sera dispo très prochainement.

Le site américain note que le compte Instagram r.e.m.beauty a récemment été créé. Parmi ses 58’000 followers, on trouve une certaine Joanne Grande, qui n’est personne d’autre que la maman d’Ariana. Dans un autre registre, Doug Middlebrook, un proche de la chanteuse de 28 ans, a posté un selfie lundi 23 août 2021 pris devant une immense pub pour la marque diffusée sur les écrans de Times Square à New York. On pouvait y lire: «r.e.m. arrive bientôt». Doug a tagué l’interprète de «7 Rings» en ajoutant l’émoji des deux yeux qui signifie que quelque chose se prépare et qu’il faut rester attentif.