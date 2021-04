Télécrochet : Ariana Grande sera coach dans «The Voice»

La chanteuse a annoncé qu’elle remplacerait Nick Jonas pour la 21e saison du télécrochet aux États-Unis.

Ariana Grande a surpris ses abonnés sur Twitter le 30 mars 2021. L’artiste américaine de 27 ans a posté une photo d’elle devant un fauteuil de coach de «The Voice» et écrit qu’elle prendrait part au programme pour la prochaine saison – la 21e – en remplacement de Nick Jonas. «Je suis plus que ravie, honorée et enthousiaste de rejoindre Kelly Clarkson, John Legend et Blake Shelton», a-t-elle indiqué, ajoutant que Nick Jonas allait leur manquer.

«Nous avons été enchantés d’apprendre qu’Ariana était une vraie fan de «The Voice» et nous savons que cet enthousiasme sera un plus dans son impact en tant que coach. C’est une visionnaire et elle a plus d’une décennie d’expérience dans l’industrie de la musique», a communiqué la vice-présidente exécutive des contenus non scénarisés de NBCUniversal.