En plus des félicitations de ses nombreux fans, l’artiste a aussi reçu de beaux messages de la part de Kim Kardashian, Hailey Bieber, ainsi que de son manager, Scooter Braun: «Félicitations à ces deux âmes incroyables. Ariana, nous t’aimons et ne pourrions être plus heureux pour toi. Dalton, tu es un homme chanceux», a-t-il écrit. Selon une source qui s’est confiée à «People», Ariana, qui avait été jusqu’ici discrète sur sa nouvelle idylle, est «très heureuse» avec l’Américain de 25 ans. Les deux avaient officialisé leur relation en mai 2020, après être apparus ensemble dans le clip d’Ariana et Justin Bieber «Stuck with U».